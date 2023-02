Cine e recidivistul baut care a incendiat sediul Politiei din Huedin cu un cocktail Molotov. Individul nu este la prima abatere

Incident deosebit de grav, aseara, in Huedin, judetul Cluj! Un barbat a patruns marti seara in sala de asteptare a politiei orasului Huedin, a aruncat cu benzina in holul sediului si i-a dat foc. Individul a transmis totul live, pe o retea de socializare si nu a ratat ocazia sa-i injure pe politisti.Din fericire, agentii aflati in holul institutiei au reusit sa scape teferi, dar focul a distrus usa de la intrare. S-a intamplat aseara, putin dupa ora 17.00. Incendiatorul este un barbat cu dubla ... citeste toata stirea