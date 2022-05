Cine e soferul care s-a rasturnat in Floresti drogat, beat si fara permis! In 2019, justitia a fost prea blanda cu el

Soferul care s-a rasturnat cu masina in Floresti, in cursul zilei de luni, 9 mai, a fost plasat in arest la domiciliu. Acesta nu este la prima abatere, dar justitia pare a fi prea blanda."Barbatul de 28 de ani a fost prezentat in fata magistratilor Judecatoriei Cluj-Napoca, care au dispus masura arestului la domiciliu, pentru o perioada de 30 de zile", sustin anchetatorii.Cel de la volan se numeste Lorand Parauan, care in 2017 a mai comis o fapta similara: s-a urcat la volan fara permis. El a ... citeste toata stirea