Un tanar de 23 de ani s-a inecat in lacul Tarnita, in cursul zilei de sambata, 9 septembrie, fiind cautat de salvatori 24 de ore.Corpul neinsufletit a fost gasit de pompieri in cursul zilei de duminica, cu ajutorul unui sonar de mare acuratete."Azi, 10 septembrie, in jurul orei 14.30, tanarul de 23 de ani, din judetul Cluj, inecat la data de 9 septembrie in Lacul Tarnita, a fost gasit in urma misiunilor de cautare de catre salvamontistii-salvatorii acvatici din cadrul Salvaspeo Cluj. Trupul ... citeste toata stirea