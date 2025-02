Cine e tanarul care si-a pierdut viata in accidentul tragic din Cluj, din aceasta dimineata? Era fost concurent al emisiunii Mireasa

In aceasta dimineata, pe raza localitatii clujene Bunesti a avut loc un tragic accident rutier, care s-a soldat cu moartea unui tanar.Pompierii si ambulanta s-au deplasat de urgenta la fata locului, fortele de interventie gasind un barbat de aproximativ 29 de ani incarcerat in vehiculul rasturnat. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru el.,,Din cercetarile preliminare a reiesit faptul ca, un barbat de 29 de ani, din localitatea Floresti, in timp ce conducea un autovehicul ... citește toată știrea