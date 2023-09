O femeie traficanta de droguri a fost retinuta cu un kilogram de cristal, in Cluj-Napoca. Femeia a devenit agitata, iar politistii s-au prins ca este ceva in neregula si au verificat masina.Strut Marieta Ancuta are 37 de ani si avea in masina 1 kilogram de drog de mare risc, 3-CMC (cunoscut si sub denumirea de cristal), disimulat in compartimentul rotii de rezerva.Ea a fost prinsa in trafic, in seara de 27 septembrie 2023, de politistii Politiei Municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, ... citeste toata stirea