Cine era tanarul care si-a pierdut viata la Tarnita/ Avea 18 ani, era din Floresti si era cu toata familia la lac cand s-a produs tragedia VIDEO

Tanarul de 18 ani care a murit astazi la Tarnita dupa ce s-a inecat locuia in Floresti, judetul Cluj, si venise cu parintii si cu sora lui in varsta de 8 ani la lac. La un moment dat, pentru a se racori, Anghel Moldovan a intrat in apa, cu intentia de a traversa lacul, un traseu care nu ar fi trebuit sa fie extrem de complicat si nici nu trebuia sa dureze mai mult de 15 minute.Se pare ca tragedia s-a petrecut din cauza faptului ca in timp ce inota, tanarului i s-ar fi pus un carcel care l-a