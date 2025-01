Cine este barbatul care le-a cerut clujenilor sa iasa in strada ,,cu furci si coase". Este cunoscut pe TikTok / A fost retinut in urma videoclipului

Un clujean a fost retinut de catre politisti dupa ce a publicat pe TikTok un videoclip in care indeamna lumea sa iasa in strada sa protesteze ,,cu topoare, cu furci, cu coase, cu tot ce aveti...cu drujbe...". Potrivit unor surse juridice, barbatul este cunoscut sub numele de ,,Justitiarul de Cluj".Mai exact, in videoclip clujeanul le cerea urmaritorilor sa renunte la protestele pasnice deoarece, considera el, ca acestea nu au efectul dorit. Astfel, in urma videoclipului, Politia Cluj s-a ... citește toată știrea