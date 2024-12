Cine este barbatul lovit mortal de tren azi-dimineata in Apahida. Politistii clujeni au reusit sa il identifice

Politia Cluj a reusit sa identifice barbatul care a murit azi-dimineata, 11 decembrie 2024, dupa ce a fost lovit de un tren in apropierea statiei Apahida. Victima este un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Bontida, judetul Cluj.Tragedia s-a petrecut in jurul orei 06:00, cand trenul care circula pe ruta Sighetu Marmatiei - Cluj-Napoca l-a surprins si lovit in plin pe barbat. Din pacate, impactul a fost fatal, echipele de interventie sosite la fata locului constatand decesul acestuia. ... citește toată știrea