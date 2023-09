Autorul accidentului de la Capusu Mare, Ioan Aurel Covaciu, este acum cercetat si pentru ucidere din culpa, dupa ce una dintre victimele accidentului a murit, zilele trecute.Accidentul rutier din data de 23 august, de la Capusu Mare, a fost comis de Covaciu, care conducea fara permis, a douasprezecea oara in acest an. Unul dintre cei care se afla cu el in masina a murit la spital. Este vorba despre un barbat de 34 de ani. Alte 7 persoane au fost ranite grav, fiind salvate de medicii din Cluj. ... citeste toata stirea