Mircea Abrudean, care potrivit surselor G4Media va prelua functia de secretar general al Guvernului in Cabinetul Ciolacu, este in prezent secretar general adjunct al Guvernului, iar in perioada 2019-2021 a fost prefect al judetului Cluj.Potrivit CV-ului public, in anul 2021, Mircea Abrudean a absolvit programul postuniversitar "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare.In 2019, Abrudean a fost seful serviciului de relatii publice al Primariei Campia Turzii. Intre ... citeste toata stirea