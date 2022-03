Avocatul Tasnadi Szilard nu va mai fi prefectul Clujului, in urma unei decizii a guvernului, iar in locul sau a fost numita o persoana agreata de PNL.Ceremnonia de investire a noului prefect de Cluj va avea loc joi, 3 martie, 2022, de la ora 10:00. Noul prefect va fi Irina Munteanu, care a fost pana acum numarul doi in institutie.TASNADI Istvan-Szilard, care este ... citeste toata stirea