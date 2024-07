Cine este politistul din Cluj prins la volan sub influenta substantelor interzise, intr-o masina neinmatriculata? Mai are un dosar penal la activ

Un politist a fost prins, in urma cu cateva zile, in timp ce conducea o masina neinmatriculata pe o strada din Floresti.La testarea cu drugtestul, colegii sai au descoperit ca acesta avea droguri in organism.Potrivit unor surse judiciare ar fi vorba despre Razvan Petrus, agent la Politia Rutiera Cluj, care mai are un dosar penal la activ, fiind acuzat si de viol, potrivit ziarulclujean.ro.Acesta a fost acuzat de viol de o tanara in 2022. Acestia s-ar fi aflat la o petrecere organizata in ... citește toată știrea