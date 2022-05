Cine este presupusul criminal al tinerei disparute din Cluj-Napoca. Bone Ferenc are antecedente de violenta

Tanara care a disparut din Cluj-Napoca in 23 mai a fost gasita moarta in zona unei benzinarii dezafectate din satul Cornitel, comuna Borod, aproape de Alesd. Cadavrul a fost gasit miercuri, in jurul orei 15.00.Molnar Beata a plecat din Cluj-Napoca alaturi de Bone Ferenc, fara sa se mai stie nimic de ea, de luni pana miercuri.Anchetatorii stiu ca cel care a insotit-o pe Molnar Beata este cunoscut cu antecedente violente, Bone Ferenc a fost cadru didactic al Facultatii de Arte Film, Fotografie ... citeste toata stirea