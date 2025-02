Cine este Sfantul din Cluj care va fi canonizat de BOR alaturi de Arsenie Boca? A murit in inchisoare pentru credinta sa

Biserica Ortodoxa Romana va proclama maine 16 noi sfinti, care vor fi sarbatoriti in calendar incepand de saptamana viitoare, printre care se numara si parintele Arsenie Boca. Din partea eparhiei clujene va fi canonizat si proclamat Sfantul Preot Mucenic Liviu Galaction, profesor de teologie si unul dintre marturisitorii din perioada comunista.Acesta s-a nascut in 1898 in Brasov intr-o familie de invatatori si a devenit doctor in Teologie, iar mai apoi a ajuns rectorul Academiei Teologice din ... citește toată știrea