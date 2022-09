Cine este soferita care a murit la Cluj, in accidentul din 13 septembrie

O bistriteanca a murit la Cluj, dupa ce masina pe care o conducea a lovit un TIR. Axinia Pop lucra in cadrul Inspectoratului Judetean in Constructii BN.Accident de marti, 13 septembrie 2022, s-a produs pe centura Valcele- Apahida. Masina a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de un TIR care circula regulamentar.Soferita de 52 de ani a murit in urma impactului violent.Axinia Pop lucra ca si informatician in cadrul Inspectoratului Judetean in Constructii Bistrita Nasaud. Ea are o sora ... citeste toata stirea