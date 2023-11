Stiri de Cluj a scris despre incidentul deosebit de grav, de pe Calea Motilor, din seara zilei de joi, 23 noiembrie. Atunci, un tanar care se plimba pasnic pe strada a fost atacat cu o ranga sau un levier, de un suporter al U Cluj.Yosef Krishan, cunoscut sub numele de "arabu", suporter al U Cluj a fost prins de anchetatori si arestat pentru 30 de zile, sub acuzatia de tentativa de omor."La data de 23 noiembrie 2023, in jurul orei 22:26, in mun. Cluj-Napoca, Calea Motilor, pe trotuarul din ... citeste toata stirea