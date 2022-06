Cine este tanarul care s-a sinucis sarind de la etajul 24 pe Calea Floresti: "Un barbat sensibil, vulnerabil si foarte greu incercat de viata"

Tanarul de 34 de ani care s-a aruncat sambata, 4 iunie, de la etajul 24 al blocului West City Tower de pe Calea Floresti se numeste Mihai Sebastian Micu, originar din Satu Mare.Barbatul era angajat la o firma producatoare de aparatura medicala din Cluj-Napoca si locuia in Floresti. "Un barbat sensibil, vulnerabil si foarte greu incercat de viata", asa il descrie un apropiat pe tanarul care a socat comunitatea clujeana in urma cu doua zile cand a decis sa-si puna capat zilelor aruncandu-se in ... citeste toata stirea