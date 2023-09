Tanarul de 23 de ani care n-a mai iesit la mal, dupa ce s-a scaldat sambata in lacul Tarnita, a fost gasit fara suflare dupa 20 de ore de cautari. Baiatul voia sa mearga la piscina, insa la insistentele prietenilor au ajuns sa inoate in lac. Familia si apropiatii sunt sfasiati de durere.Tanarul din Huedin si-a gasit sfarsitul in apele lacului Tarnita, dupa ce a iesit la scaldat cu prietenii. Era profesor de sport la Scoala Speciala din Huedin, iar in paralel era student ... citeste toata stirea