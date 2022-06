Cine sunt actorii selectati in programul 10 pentru FILM din cadrul TIFF

Alti 10 actori aflati la debut sau care au interpretat pana acum roluri secundare in cinema vor veni la TIFF, unde vor intra intr-un program de prezentare si formare, care include workshop-uri, dar si intalniri esentiale cu profesionisti din industrie. Aceasta in cadrul sectiunii 10 pentru FILM, programul care intermediaza intalnirea intre actori romani de teatru si lumea cinematografiei, ajuns la cea de-a 11-a editie."In acest an am acceptat sa preiau coordonarea programului din nevoia de a ... citeste toata stirea