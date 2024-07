Cine sunt cei doi afaceristi din Cluj trimisi in judecata de DNA, dupa ce ar fi comis o frauda uriasa cu fonduri europene. Ar fi obtinut 2 milioane de euro

Doi afaceristi din Cluj au fost trimisi in judecata de DNA Cluj, dupa ce, in urma cu 10 ani, ar fi obtinut in mod ilegal fonduri europene, in valoare de mai bine de 10 milioane de lei.Cei doi sunt Traian-Florinel Cuc si Vasile-Florin Tecar, potrivit unor informatii obtinute de G4Media.Traian-Florinel Cuc ,,este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, tentativa la obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat, ... citește toată știrea