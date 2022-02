Cine sunt fetitele care plimba catei contra cost in Floresti! Afacerea lor e virala - FOTO

Doua fetite au redactat un afis prin care isi promoveaza afacerea si anunta ca plimba catei in Floresti contra cost.Fetitele care plimba caini: Irina si Paula"Esineti minte afisul de saptamana trecuta, "Plimbam caini", pus in vitrina unui magazin din Floresti-Cluj. Am reusit sa le gasesc pe cele doua fetite si aseara am fost la ele in vizita, sa ne cunoastem.Irina si Paula au fiecare zece ani, locuiesc pe strada Eroilor din Floresti, la blocurile cu doua etaje de la numerele 170-180 si sunt ... citeste toata stirea