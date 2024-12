Cine sunt parlamentarii care vor reprezenta Clujul in urmatorul Parlament al Romaniei? Patru politicieni in Senat si 10 in Camera Deputatilor - FOTO

Un numar de 14 politicieni va avea judetul Cluj in noul Parlament al Romaniei, in urma voturilor din 1 decembrie. Dintre acestia, 4 se vor afla in Senat si 10 in Camera Deputatilor, votati de 335.352 de clujeni, aproximativ 51,92%.Senat Mircea Abrudean - Partidul National Liberal (PNL)Mircea Abrudean, Sef al Cancelariei Prim-Ministrului, a candidat pe primul loc la Senat pe lista PNL Cluj. Acesta are 40 de ani si a mai ocupat functii precum: Secretar General Adjunct in Guvernul Romaniei, in ... citește toată știrea