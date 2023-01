Cine sunt sotii Raita, care construiau zidul de sprijin prabusit peste masini la Cluj

Sotii Raita (Daniel Raita si Ancuta Raita), proprietarii firmei Ego Residence, au ridicat ansamblul imobiliar de pe strada Lombului, unde zidul de sprijin s-a prabusit peste 5 vehicule si o autoutilitara.Cei doi au facut mai multe imobile.De asemenea, in 2017, municipalitatea s-a ales cu plangere penala. Daniel Raita detinea in Cluj-Napoca un imobil pe strada Scolii in cartierul Dambul Rotund. Odata cu reglementarile PUG, zona in care era incadrat imobilul era alipita unei zone care se ... citeste toata stirea