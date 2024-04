Cine va concerta la Electric Castle 2024

Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul si Paolo Nutini - asa arata capul de afis al celei de-a 10-a editii a festivalului Electric Castle. Alti 300 de artisti din toate genurile muzicale vor fi prezenti la castelul Banffy, din Bontida, intre 17 si 21 iulie, pentru a crea o noua editie calificata de organizatori drept epica, eclectica, exotica, exploziva. AEpic - Dincolo de clasamentele trend-urile momentului, exista artisti ce scriu istorie ... citește toată știrea