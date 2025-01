Cine va fi noul consilier local al municipiului Cluj-Napoca, dupa demisia lui Ciprian Rus?

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca va lua act de demisia lui Ciprian Rus, inaiinte de termen, ca urmare a alegerii acestuia ca senator in Parlamentul Romaniei.Ca urmare, in sedinta de consiliu local, va fi vacantat postul acestuia, locul sau urmand sa fie ocupat de MIHAELA NIA,In varsta de 39 de ani, Mihaela Nia a activat ca profesor logoped, mai intai la Scoala Ioan Bob si apoi la Centrul judetean de resurse si de asistenta educationala din Cluj-Napoca.Ea a finalizat in 2008 ... citește toată știrea