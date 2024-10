Cine zice ca nu poti fi barbat adevarat si in TUTU de balerina? Motocilistii clujeni au facut senzatie prin Cluj, imbracati in tutu-uri roz pe motociclete

Motoclistii clujeni au facut senzatie, imbracati in tutu roz pe motociclete, pe strazile din centrul orasului. De ce au iesit imbracati astfel barbatii macho ai Clujului? Pentru a atrage atentia asupra importantei depistarii precoce a cancerului de san. Evenimentul, denumit "Pink Ride", a reunit sute de motociclisti care au vrut sa transmita un mesaj puternic, demonstrand ca sanatatea nu are gen si ca barbatii pot fi aliati de nadejde in lupta impotriva acestei boli. Cu baloane roz legate de ... citește toată știrea