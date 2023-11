Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa daca impozitul pe munca va scadea incepand cu anul urmator.Premierul a anuntat astfel ca impozitarea muncii va fi dezbatuta si decisa cel mai devreme dupa primele trei luni din 2024, cand se va vedea si executia bugetara pe primul trimestru al anului 2024."Nu se poate de la 1 ianuarie si am anuntat acest lucru. Am zis ca este primul lucru pe care il avem in vedere, dupa ce vedem executiile pana la sfarsitul anului si ... citeste toata stirea