Ciolacu: Cineva trebuie sa explice cum s-au cumparat 100 de milioane de vaccinuri de peste 700 milioane de euro, pentru 15 milioane de oameni

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca cineva trebuie sa explice cum s-au cumparat in timpul pandemiei de coronavirus 100 de milioane de vaccinuri de peste 700 de milioane de euro, pentru 15 milioane de oameni:-"Poate si in fata procurorilor" ar trebui sa fie date explicatiile, a declarat seful PSD.Presedintele Camerei Deputatilor a transmis ca nu intelege de ce Romania a mai cumparat 40 de milioane de doze de vaccin, desi avea in stocuri 65 de milioane de ... citeste toata stirea