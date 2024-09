Ciolacu, dupa ce a testat masina electrica produsa la Cluj si mai multe tipuri de drone: "Voi sustine toate firmele locale de IT sa participe masiv la programele de digitalizare a infrastructurii informatice a statului"

Premierul Marcel Ciolacu afirma, sambata, dupa ce a vizitat AROBS Transilvania Software, una dintre cele mai importante companii de IT din Romania fondate in acest oras, ca a testat prototipul de masina electrica, o adevarata minune tehnologica 100% romaneasca, ce poate concura cu orice model similar din lume.Sunt impresionat de ceea ce am vazut si testat azi la AROBS Transilvia Software, una dintre cele mai importante companii de IT din Romania fondate aici, in Cluj-Napoca. Nu ma mai poate ... citește toată știrea