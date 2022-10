Ciolacu ii cere premierului sa preia interimatul la MApN, dupa demisia lui Vasile Dincu: "Am avut deja o discutie cu premierul"

Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni, dupa demisia ministrului Vasile Dincu, ca a discutat cu premierul PNL Nicolae Ciuca si i-a solicitat sa preia interimatul la Ministerul Apararii. Motivul invocat de Ciolacu este ca "Romania trebuie sa asigure stabilitatea in cadrul NATO"."Ii respect decizia lui Vasile Dincu si ii multumesc pentru activitatea sa in cadrul Ministerului Apararii Nationale. Am avut deja o ... citeste toata stirea