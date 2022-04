Ciolacu: Ne vom dezice de gazul rusesc, categoric! Independenta Romaniei fata de gazul rusesc este asigurata incepand de anul viitor

Marcel Ciolacu estimeaza ca legea offshore ar putea trece de Parlament in doua-trei saptamani. "O sa o bagam pe procedura de urgenta. A intrat la prima Camera sesizata, la Senat. Eu estimez in maximum doua-trei saptamani, in functie de cat sta la Senat, va trece si merge catre promulgare", a declarat la RFI Marcel Ciolacu.Intrebat daca exploatarile din Marea Neagra vor fi afectate de razboiul din Ucraina, liderul PSD a raspuns: "Nu, nu. Dimpotriva, este un semnal puternic ca un stat trebuie sa ... citeste toata stirea