Ciolos si-a anuntat demisia de la conducerea USR. Orgoliul personal este peste prioritatile partidului si datoria fata de alegatori?

Dacian Ciolos a renuntat la conducerea USR, dar ramane membru activ in formatiunea politica, ca sa poata face lucrurile in care crede."Din motivele pe care am avut ocazia sa le expun in partid in aceste ultime zile, in urma votului de azi din BN asupra Programului meu ca Presedinte, am decis sa-mi depun mandatul de presedinte al USR. Intentionez sa raman in continuare in partid si sa sustin, ca membru, lucrurile care cred ca ar trebui facute. Va multumesc pentru felul in care am lucrat ... citeste toata stirea