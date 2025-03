Ciorile i-au adus la capatul puterilor pe locuitorii unei strazi din Cluj-Napoca: "Situatia s-a agravat, provoaca zgomot si mizerie"

Locuitorii de pe Calea Floresti, din cartierul Manastur, se plang de faptul ca zgomotul produs de ciori a ajuns sa-i deranjeze in fiecare zi.Mai mult, oamenii au precizat ca pasarile lasa in urma lor foarte multa mizerie, iar numarul lor creste constant."Doresc sa semnalez prezenta unui numar mare de ciori care si-au facut aproximativ 5 cuiburi in teii din spatele blocului -Calea Floresti nr 3bl t2 sc 1. Problema afecteaza locatarii din zona din cauza zgomotului constant, mizeriei produse si ... citește toată știrea