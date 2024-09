Circa 20% dintre romani sustin ca nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, ca nu isi pot permite zilnic o masa care sa contina carne sau ca nu isi pot plati datoriile

Unul din cinci romani este atat de sarac incat nu isi permite sa aiba zilnic carne in meniu si nici sa plece in vacanta, potrivit ultimelor date Eurostat. Suntem pe ultimul loc in Uniunea Europeana, dupa bulgari. Astfel, 19,8% din romani s-au confruntat in 2023 cu privatiuni materiale si sociale grave."Romania este de mai multi ani in topul celor mai sarace tari. Daca in anul 2022 puteam spune ca unul din patru romani nu isi poate permite anumite lucruri esentiale unui trai de viata decent, ... citește toată știrea