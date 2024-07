Circulati in siguranta! Recomandarile facute de politisti pentru soferii clujeni in perioada cu temperaturi ridicate

Este cod rosu de canicula si disconfort termic in aproape toata tara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis un set de recomandari pentru soferii care se vor afla in trafic in aceste zile.Recomandari pentru prevenirea implicarii in evenimente rutiere:inainte de a porni la drum, asigurati-va ca presiunea din pneuri este cea recomandata pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt functionale;atentie la faptul ca reflexiile date de razele solare ... citește toată știrea