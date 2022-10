Astfel, circulatia pe bulevardul 1 Decembrie 1918, intre strada Esebei si Piata Horea, Closca si Crisan, in zona hotelului Napoca, va fi restrictionata pe o banda, incepand de maine, arata Primaria din Cluj-Napoca. Institutia arata ca restrictia este necesara in contextul lucrarilor care se desfasoara in cadrul proiectului cu finantare europeana ... citeste toata stirea