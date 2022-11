Circulatia rutiera a fost reluata pe autostrada Transilvania abia in urma cu putine momente, dupa accidentele de dimineata in care au fost implicate mai multe masini.Conform centrului InfoTrafic al Politiei Romane in urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in cauza au fost implicate zece autovehicule. Evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 18+200 de metri, pe sensul de mers Turda-Bors, iar impactul a dus la ranirea usoara ... citeste toata stirea