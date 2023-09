Primaria Cluj anunta o serie de restrictii de circulatie din cauza a doua evenimente care vor avea loc in oras in acest weekend."Pentru buna desfasurare a evenimentului "Zilele Recoltei 2023", Primaria Cluj-Napoca anunta inchiderea circulatiei rutiere pe strada Pandurilor din data de 21 septembrie, ora 23:00 pana in data de 25 septembrie, ora 07:00 (cand situatia o impune).De asemenea, cu ocazia evenimentului ,,Crosul ... citeste toata stirea