Circulatie restrictionata in zona Cluj Arena pentru meciul "U" Cluj-FCSB

Duelul dintre Universitatea Cluj si FCSB va avea loc luni, 19 februarie, de la 20:30, pe Cluj Arena. Jandarmeria romana anunta o serie de restrictii de circulatie in zona stadionului, cu ocazia acestui derby.In cadrul masurilor de ordine si siguranta publica specifice desfasurarii partidelor de fotbal, in ziua de luni 19 februarie 2024, in intervalul orar 18:30 - 20:30, se pot aplica ... citește toată știrea