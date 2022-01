Citu da vina pe PSD pentru neadoptarea certificatului verde

Presedintele PNL, Florin Citu, spune ca responsabilitatea pentru neadoptarea certificatului verde la locul de munca apartine PSD, care nu a sustinut proiectul de lege depus in Parlament. Citu a amintit ca in coalitie PNL si UDMR au fost favorabile proiectului, dar PSD s-a impotrivit."Exista un proiect de lege in Parlamentul Romaniei care a facut sa duca rata de vaccinare din nou la 100.000 de persoane pe zi. (Proiectul - n.r.) nu este mort, este la Camera Deputatilor. Din pacate, nu a fost ... citeste toata stirea