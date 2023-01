"Civicii" clujeni cer piste la apa si pontoane publice pe lacurile din amonte de Somesul mic - FOTO

Societatea civica cere Consiliului Judetean Cluj sa investeasca in raurile din judet si sa realizeze pontoane publice in amonte de Somesul mic la bugetul Consiliului Judetean din 2023.Solicitarea a fost adresata de Asociatiile MiniMass / Somes Delivery, Societatea Organizata Sustenabil (SOS Somesul nostru), Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) si Clujul SustenabilPotrivit proiectului de buget, din 420 de milioane de lei pentru dezvoltare 307 milioane de lei sunt investiti in infrastructura ... citeste toata stirea