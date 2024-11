Cladirea Consiliului Judetean Cluj, iluminata in portocaliu de Ziua Internationala a luptei impotriva violentei asupra femeilor

Ziua Internationala a luptei impotriva violentei asupra femeilor va fi marcata si in Cluj-Napoca.Cladirea care gazduieste forul administrativ judetean va fi iluminata in culoarea portocaliu in seara de luni, 25 noiembrie.De asemenea, DGASPC Cluj, prin Compartimentul Violenta Domestica, desfasoara o campanie stradala de informare si constientizare a populatiei din municipiul Cluj-Napoca privind ... citește toată știrea