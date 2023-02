Cladirile cu risc seismic din Cluj. Care sunt constructiile cele mai vulnerabile in caz de cutremur

Cutremurul din Turcia readuce la suprafata problema cladirilor cu risc seismic. Zece cladiri din judetul Cluj se afla in evidenta autoritatilor ca fiind cu risc seismic.In urma cutremurelor din zilele trecute, echipele ISU Cluj au realizat actiuni de recunoastere a zonelor vulnerabile, nefiind identificate probleme de niciun fel la nivelul judetului. Insa, in judetul Cluj exista 10 cladiri expertizate si incadrate in clase de risc seismologic. Majoritatea se afla chiar in municipiul ... citeste toata stirea