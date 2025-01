Clasamentul celor mai apreciate cartiere si orase din Romania. Cluj-Napoca, cel mai bine clasat oras

In 2024, Cluj-Napoca si Sibiu s-au aflat in fruntea clasamentului, fiecare remarcandu-se prin puncte forte distincte. Cluj-Napoca a fost orasul cu cel mai mare scor total obtinut din indicatorii obiectivi precum traficul, reperele, calitatea aerului si preturile imobilelor, in timp ce Sibiu a avut cel mai bun scor luand in calcul 13 criterii subiective, notate de catre locuitorii orasului. Brasovul a fost cel mai bine cotat oras pentru siguranta, accesibilitatea transportului public, liniste si ... citește toată știrea