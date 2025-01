Clasele I - IV nu vor avea olimpiade in acest an scolar. Daniel David: ,,Stimuleaza prea devreme o industrie a meditatiilor"

Ministerul Educatiei si Cercetarii nu va organiza olimpiade scolare pentru clasele I - IV in acest an, a anuntat ministrul Daniel David, ieri, 19 ianuarie, printr-o postare pe blogul sau personal. Acesta argumenteaza ca in ciclul primar trebuie construite "elementele de baza ale competentelor-cheie", iar acest nivel elementar trebuie dezvoltat in ritmul fiecarui copil."Vad ca este primita in spatiul public cu multa curiozitate vestea ca Ministerul Educatiei si Cercetarii nu organizeaza ... citește toată știrea