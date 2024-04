Claudiu, un adolescent de 17 ani, a disparut dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca. Minorul este cautat de Politie

Politistii din judetul Cluj cauta un baiat de 17 ani, care a disparut marti, dintr-un centru de plasament din orasul Cluj-Napoca."La data de 24 aprilie, Politia municipiului Cluj-Napoca - Sectia 5 Politie a fost sesizata despre faptul ca, in cursul zilei de ieri, 23 aprilie, minorul Lacatus Claudiu, in varsta de 17 de ani, ar fi plecat voluntar dintr-un centru de plasament din Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu ... citește toată știrea