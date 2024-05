Clopotul unei biserici din Cluj, gasit ingropat la Budapesta. L-au restituit dupa 80 de ani: Este un "ravas" din trecut care cheama la rugaciune

Muzeul de Istorie din Budapesta a restituit parohiei greco-catolice din Borsa un clopot ce a fost gasit ingropat in capitala Ungariei, in urma cu 80 de ani. Anuntul a fost facut de Eparhia Cluj-Gherla a Bisericii Greco-Catolice.Clopotul a fost descoperit in decembrie 2023, in urma unor sapaturi arheologice de pe teritoriul unei unitati militare din Budapesta.Odata curatat, cercetatorii au gasit o inscriptie care atesta ca acest clopot apartine credinciosilor greco-catolici din Borsa - Cluj, ... citește toată știrea