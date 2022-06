Club privat propus in Faget, laudat de specialistii din comisia de urbanism a Primariei

Un proiect urbanistic pentru amenajarea unui centru de agrement destinat familiilor in Faget a fost laudat in comisia de urbanism a Primariei atat pentr conceptul arhitectural cat si pentru functiunea propusa, adecvata, aerata si specifica zonei padurii unde, mai nou, se doreste construirea doar de locuinte.Planul Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unui centru de agrement de tip Family Retreat (dotare de agrement pentru public adresata familiilor, care include si teren de sport in aer liber ... citeste toata stirea