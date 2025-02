Clubul "Daniel Boxing" din Campia Turzii in obiectiv

25 de sportivi de la Club "Daniel Boxing" din Campia Turzii au efectuat vineri, 7 februarie 2025, la Policlinica Sportiva din Cluj Napoca, vizita medicala anuala. Aceste vizite medicale sunt obligatorii pentru siguranta si sanatatea sportivilor mai ales ca in 2025 este unul bogat in competitii sportive.Prima competitie de anvergura incepe in 15 februarie 2025, unde, Braila va fi gazda celei mai puternice competitii amicale de box din Europa, Turneul International de Box "Dracula Open". ... citește toată știrea