Cluj: 11 masini au fost vandalizate de un individ in timpul noptii. Proprietarii le-au gasit distruse dimineata

Surpriza neplacuta pentru mai multi soferi din Dej, luni dimineata. Un individ necunoscut le-a facut praf masinile in timpul noptii.11 persoane si-au gasit autovehiculele zgariate, potrivit dejanul.ro.,,La data de 14 octombrie a.c., politistii din cadrul municipiului Dej s-au sesizat din oficiu sub aspectul infractiunii de distrugere.Din primele verificari efectuate, a reiesit faptul ca, la data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 01.40, o persoana necunoscuta ar fi distrus prin zgariere, ... citește toată știrea